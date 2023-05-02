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Çorum'da kaçak telefon operasyonu

Çorum'da kaçak telefon operasyonu

3. Sayfa Haberleri

Çorum Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri düzenledikleri operasyonda çok sayıda gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirdi.

Çorum Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri düzenledikleri operasyonda çok sayıda gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, kent merkezinde bir şahsın gümrük kaçağı cep telefonu sattığı bilgisine ulaşan polis ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonda şahsın ikamet ve aracında yapılan aramada 10 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Gümrük kaçağı cep telefonlarına el koyan polis ekipleri telefonları satan şahıs hakkında da adli işlem başlattılar. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Çorum 3. Sayfa Haberler

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