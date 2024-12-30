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Çorum'da Kaçak Alkollü İçki Operasyonu: 920 Litre Ele Geçirildi

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Çorum'da yapılan operasyonda 920 litre el yapımı fermente alkollü içki ve 70 litre satışa hazır alkollü içki ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Çorum'da 920 litre el yapımı fermente alkollü içki ile 70 litre satışa hazır alkollü içki ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan yılbaşı öncesi kaçak ve sahte alkollü içki imalatı ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde bir adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 920 litre el yapımı fermente alkollü içki, 70 litre satışa hazır distile alkollü içki, 1 ruhsatsız av tüfeği ve 1 alkol yapımında kullanılan bakır kazan ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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