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Çorum'da Kaçak Alkol Operasyonu: 75 Litre Sahte Alkol Ele Geçirildi

Çorum'da Kaçak Alkol Operasyonu: 75 Litre Sahte Alkol Ele Geçirildi
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Çorum'da düzenlenen operasyonda, 75 litre satışa hazır sahte alkol ve bin litre el yapımı fermante alkol ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Çorum'da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 75 litre satışa hazır sahte alkol ile bin litre el yapımı fermante alkol ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde kaçak ve sahte alkollü içki üretimi ve ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalarda tespit edilen bir adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda bin litre el yapımı fermante alkol, 75 litre satışa hazır distile alkollü içki ve bakır damıtma düzeneği ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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