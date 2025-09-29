Haberler

Çorum'da Jandarmadan Uyuşturucu ve Silah Operasyonu

Çorum'da Jandarmadan Uyuşturucu ve Silah Operasyonu
Çorum'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 2 bin 346 sentetik ecza hapı ve ruhsatsız bir tabanca ele geçirildi. Operasyon sonucunda 5 şüpheli gözaltına alındı, 3'ü tutuklandı.

Çorum'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda binlerce sentetik ecza hapı ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Çorum İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Çorum şehir merkezindeki bir iş yeri ile Sungurlu ilçesinde belirlenen bir adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda, 2 bin 346 adet sentetik ecza hapı, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör ve 6 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında yakalanarak gözaltına alınan 5 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 3'ü tutuklanarken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
