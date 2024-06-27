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Çorum'da Jandarma Personeli Rolüyle Dolandırıcılık Yapan Şahıs Yakalandı

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Çorum'da kendisini jandarma personeli olarak tanıtan ve yaşlı kadını dolandıran şahıs polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Şüpheli, evdeki ziynet eşyaları ve paraları alarak kaçmaya çalışırken otogarda gözaltına alındı.

Çorum'da kendisini jandarma personeli olarak tanıtan ve yaşlı kadını dolandıran şahıs polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Olay, Bahçelievler Şenyurt Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Z.M. (76) adlı kadını telefonla arayan H.K. (34) kendisini jandarma personeli olarak tanıttıktan sonra yaşlı kasına eşinin tutuklandığını söyleyerek, evdeki ziynet eşyaları ile paraları kendilerine vermesini istedi. Yaşlı kadın evine gelen şüpheliye 4 bilezik, 2 tane küpe ve 2 bin 650 TL'yi teslim etti. Z.M. bir süre dolandırıldığını anlayınca durumu polise bildirdi. İhbar üzerine Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliğince inceleme başlatıldı. Yapılan incelemeler neticesinde polis ekipleri şüphelinin H.K. olduğunu tespit etti. Şüpheli Çorum'dan kaçmak üzereyken polis ekipleri tarafından otogarda kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Zanlının üzerinde yapılan aramada 7 bin 260 TL nakit para, 2 adet altın küpe ele geçirildi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Çorum Dolandırıcılık Güvenlik Hırsızlık Polis 3.Sayfa Güncel Haberler

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