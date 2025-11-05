Çorum'da Jandarma Operasyonları: 96 Kişi Yakalandı, 41'i Tutuklandı

Çorum'da jandarma ekipleri tarafından son bir ayda yürütülen operasyonlarda, çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 96 kişi yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 41'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çorum İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 1-31 Ekim tarihleri arasında il genelinde gerçekleştirilen operasyonlarda adaletten kaçan çok sayıda firari hükümlü yakalandı. Aranan şahıslardan 55'i işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 41 kişi tutuklandı. Yakalananlar arasında 'bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' suçundan 24 yıl 11 ay 23 gün, 'kasten öldürme' suçundan 7 yıl 2 ay, 'silahla tehdit' suçundan 7 yıl 10 ay 14 gün, 'yağma ve dolandırıcılık' suçlarından 7 yıl 1 ay 15 gün, 'kasten yaralama' suçundan 6 yıl 3 ay, 'birden fazla kişi tarafından yağma' suçundan 6 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 firari hükümlü de yer aldı. - ÇORUM