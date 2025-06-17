Çorum'da Jandarma Operasyonları: 439 Kişi Yakalandı

Çorum'da Jandarma Operasyonları: 439 Kişi Yakalandı
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Çorum İl Jandarma Komutanlığı, yılbaşından bu yana yaptığı operasyonlarla hakkında yakalama kararı bulunan 439 kişiyi yakaladı. Yakalananlardan 335'i tutuklanırken, 104'ü serbest bırakıldı.

Çorum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yılbaşından itibaren gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde hakkında arama kaydı bulunan 439 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çorum İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ekipleri ve ilçe komutanlıkları tarafından 1 Ocak-16 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda, hakkında yakalama kararı bulunan 439 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslardan 335'i çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklanırken, 104 şahıs ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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