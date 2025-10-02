Çorum'da Jandarma Eylül Ayında 206 Suçluyu Yakaladı

Çorum'da jandarma ekipleri tarafından Eylül ayı boyunca yapılan çalışmalar neticesinde, haklarında yakalama kararı bulunan 206 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslardan 52'si tutuklandı.

Çorum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri suçlulara göz açtırmıyor. Ekipler tarafından Eylül ayında, haklarında UYAP üzerinden arama kaydı bulunan şahıslara yönelik geniş çaplı çalışmalar gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar neticesinde bir ay içerisinde hakkında yakalama kararı bulunan 206 şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şahıslardan 52'si tutuklandı. - ÇORUM