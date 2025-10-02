Haberler

Çorum'da Jandarma Eylül Ayında 206 Suçluyu Yakaladı

Çorum'da Jandarma Eylül Ayında 206 Suçluyu Yakaladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum İl Jandarma Komutanlığı, Eylül ayı boyunca yaptığı operasyonlarda haklarında yakalama kararı bulunan 206 kişiyi yakalayarak 52'sini tutukladı.

Çorum'da jandarma ekipleri tarafından Eylül ayı boyunca yapılan çalışmalar neticesinde, haklarında yakalama kararı bulunan 206 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslardan 52'si tutuklandı.

Çorum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri suçlulara göz açtırmıyor. Ekipler tarafından Eylül ayında, haklarında UYAP üzerinden arama kaydı bulunan şahıslara yönelik geniş çaplı çalışmalar gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar neticesinde bir ay içerisinde hakkında yakalama kararı bulunan 206 şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şahıslardan 52'si tutuklandı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Marmara'da 5 büyüklüğünde deprem! İstanbul'da büyük panik yaşandı

Marmara'da korkutan deprem! İstanbul'da vatandaşlar sokağa döküldü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türk devinin fabrikası Japonlara satıldı

Türk devinin fabrikası Japonlara satıldı
Adli kontrolle tahliye edilen Ayşe Barım evinde bayılarak hastaneye kaldırıldı

Dün akşam tahliye olan Ayşe Barım'dan korkutan haber
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.