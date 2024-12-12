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Çorum'da İş Yerine Kurşun Saldırısı: Yaralanan Yok

Çorum'da İş Yerine Kurşun Saldırısı: Yaralanan Yok
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Çorum'un Yeniyol Mahallesi'nde bir dövmecinin önüne gelen şahıs ya da şahıslar tüfekle ateş açtı. Olayda şans eseri yaralanan olmadı. Polis ekipleri, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Çorum'da bir iş yerine kurşun yağdıran şahıs ya da şahıslar kayıplara karışırken, olayda şans eseri yaralanan olmadı.

Olay, Yeniyol Mahallesi Kulaksız Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan bir dövmecinin önüne gelen kişi ya da kişiler tarafından iş yerine tüfekle ateş açıldı. Kurşunlar iş yerine isabet ederken, şans eseri olayda yaralanan olmadı.

Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, iş yerinde incelemelerde bulundu. Ekipler, olayın ardından kayıplara karışan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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