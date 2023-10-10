Çorum'da iş yerindeki saldırıda bir kişi yakalandı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir kişiyi iş yerinde önce sopayla darp eden, daha sonra da bıçaklayan zanlılardan 1'i yakalandı. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Gittikleri işyerinde dehşet saçan baba yakalandı

ÇORUM - Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir kişiyi işyerinde önce sopayla darp eden daha sonda bıçaklayan zanlılardan 1'i yakalandı.

Olay, 6 Ekim'de Ankara-Samsun Karayolu üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. İddialara göre, aralarında daha önceden anlaşmazlık bulunan E.Y. ve V.Y., Alparslan T.'yi iş yerinde darp ettikten sonra bıçakladı.

Sungurlu'da yaşanan dehşet anları iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde ilk önce iş yerine V.Y., daha sonra ise E.T. geliyor. İş yerine giren E.T. direkt Alparslan T.'ye saldırırken, oğlu ise üzerinde bulunan bıçağı çıkarıyor. Bu sırada iş yerinde bulunan bir kişi V.Y.'ye müdahale ediyor ancak başarılı olamıyor. Elindeki bıçakla iş yerinde bulunan kişilerinde üzerine giden V.Y., bir süre daha E.T.'nin darp ettiği Alparslan T.'yi bıçaklıyor.

Olayın ardından kaçan baba E.T yakalandı. Adli makamlara sevk edilen E.T. tutuklanırken, firarda olan oğul V.T'yi yakalamak için çalışmalar devam ediyor.