Çorum'da İş Yeri ve Otomobil Pompalı Tüfekle Kurşunlandı

Çorum'da gece saatlerinde 2 iş yeri ve 1 otomobil kimliği belirsiz kişi tarafından pompalı tüfekle kurşunlandı. Olayın ardından kaçan zanlı, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

Çorum'da gece saatlerinde 2 iş yeri ve 1 otomobil kimliği belirsiz kişi tarafından pompalı tüfekle kurşunlandı. Olayın ardından kaçan zanlı, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

Olay, Osmancık Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerine gelen C.K., 2 iş yeri ve park halinde bulunan otomobili pompalı tüfek ile kurşunladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda çarşı mahalle bekçisi ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, otomobilde ve iş yerlerinde maddi hasar meydana geldi. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemelerde boş kovanlar ele geçirildi.

Olayın ardından kaçan C.K., polis ekiplerinin yaptığı çalışmaları sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Zanlı emniyetteki ifadesinin ardından adli makamlara sevk edildi. - ÇORUM