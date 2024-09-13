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Çorum'da İş Adamı Silahlı Saldırıya Uğradı

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Çorum'un Osmancık ilçesinde, sabah saatlerinde evinden çıkan iş adamı arabasına giderken önce darp edildi, daha sonra silahla vuruldu. Saldırgan gözaltına alındı.

Çorum'un Osmancık ilçesinde, sabah saatlerinde evinden çıkan iş adamı arabasına giderken önce darp edildi, daha sonra silahla vuruldu.

Olay, Osmancık Yeni Mahalle'de meydana geldi. K.K. adlı bir kişi, evinden çıkan iş adamı G.A. ile sokak üzerinde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine K.K., darp ettiği iş adamı G.A.'yı bacağından vurdu. Tabanca ile 3 el ateş ettiği belirlenen saldırgan daha sonra park halindeki aracına binerek gitti. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bacağından vurulan G.A. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla önce Osmancık Devlet Hastanesine, ardından Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Olay yeri inceleme ekipleri yaptığı araştırmada saldırganın eşgalini belirlerken, polis ekiplerince yakalanan K.K. gözaltına alındı. K.K.'nin ilk ifadesinde G.A. ile aralarında alacak-verecek meselesi olduğunu, bu yüzden çıkan tartışma sonucunda onu vurduğunu söylediği öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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