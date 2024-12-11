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Çorum'da İntihar Girişiminde Bulunan Şahıs Hava Yastığı ile Kurtarıldı

Çorum'da İntihar Girişiminde Bulunan Şahıs Hava Yastığı ile Kurtarıldı
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Çorum'da 4. kat penceresinden atlayan A.T., itfaiye ekiplerinin açtığı hava yastığı sayesinde hafif yaralı olarak kurtuldu. Olay sırasında psikolojik sorunları olan şahıs, daha önce de intihar girişiminde bulunmuş.

Çorum'da bir binanın 4'üncü katından atlayarak intihar girişiminde bulunan şahıs, itfaiye ekipelerinin açtığı hava yastığı sayesinde kurtuldu.

Olay, gece saatlerinde Fen Lisesi 4. Cadde'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.T. isimli şahıs, cadde üzerindeki apartmanın 4'üncü katındaki pencereye çıkarak intihar girişiminde bulundu. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen şahsı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler şahsı ikna etmek için çalışma başlattı. İkna çalışmaları sırasında şahıs sarktığı pencereden kendini aşağı bıraktı. İtfaiye ekipleri tarafından açılan hava yastığının üzerine düşen A.T., hafif yaralı kurtuldu.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan şahıs, hastaneye kaldırıldı. Öte yandan, A.T.'nin daha önce de üç kez intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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