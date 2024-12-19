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Çorum'da intihar girişiminde bulunan kadın ekiplerce ikna edildi

Çorum'da intihar girişiminde bulunan kadın ekiplerce ikna edildi
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Çorum'da bir kapalı otoparkta intihar girişiminde bulunan 21 yaşındaki C.B., olay yerine gelen ekipler tarafından ikna edilerek kurtarıldı. Kadının, bir hafta önce de başka bir intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi.

Çorum'da kapalı otoparkta intihara kalkışan bir kadın, ekipler tarafından ikna edildi. Aynı kadının bir hafta önce de intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi.

Olay, Çepni Mahallesi Kubbeli 2. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan kapalı otoparkın en üst katına çıkan C.B. (21) isimli kadın intihar girişiminde bulundu. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından ikna edilen C.B., aşağı indirildi.

Psikolojik problemleri olduğu öğrenilen C.B., hastaneye götürüldü. C.B.'nin bir hafta önce de başka bir binanın balkonunda intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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