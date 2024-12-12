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Çorum'da İntihar Girişimi: Polis ve İtfaiye Ekipleri Müdahale Etti

Çorum'da İntihar Girişimi: Polis ve İtfaiye Ekipleri Müdahale Etti
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Çorum'un Kale Mahallesi'nde bir kadın, ikinci kattaki balkonunda intihar girişiminde bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri kadını ikna ederek güvenli bir şekilde aşağı indirdi.

Çorum'da binanın ikinci katındaki balkonunda intihara kalkışan kadın, polis ekipleri tarafından ikna edilerek aşağı indirildi.

Olay, Kale Mahallesi Zafer 8. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.B. (21) isimli kadın, binanın ikinci katında bulunan evinin balkonuna çıkarak intihar girişiminde bulundu. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, atlama ihtimaline karşı balkonun altına hava yastığı açtı. Polis ekipleri ise eve girerek genç kadını ikna etmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çabası ile ikna edilen C.B. balkondan indirildi. Yaşadığı bunalım sebebiyle balkona çıktığı öğrenilen C.B., yapılan sağlık kontrolünün ardından, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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