Çorum'da İl Özel İdaresi Araç Skandalı: İki Çalışan Görevden Uzaklaştırıldı

Çorum'da İl Özel İdaresine ait bir aracın görev dışında kullanıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada, olayla bağlantılı iki çalışan görevden uzaklaştırıldı. Valilik, konuyla ilgili incelemelerin sürdüğünü açıkladı.

Çorum'da İl Özel İdaresine ait aracın görev dışında kullanıldığı iddiasıyla ilgili başlatılan soruşturma çerçevesinde iki çalışan görevinden uzaklaştırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Çorum'da gece saatlerinde İl Özel İdaresine ait aracın hizmet dışında kullanıldığı yönünde, sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine Çorum Valiliği tarafından soruşturma başlatıldı. Devam eden soruşturma çerçevesinde olaya karıştığı belirlenen iki çalışanının görevden uzaklaştırıldığı duyuruldu.

Konuyla ilgili Çorum Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Özel İdaresine ait bir aracın hizmet dışı ve gayriahlaki amaçla kullanıldığı iddiaları üzerine Valiliğimizce başlatılan soruşturma halen devam etmekte olup, olaya karışan iki İl Özel İdare çalışanı görevden uzaklaştırılmıştır. Tahkikat titizlikle devam etmektedir" ifadelerine yer verildi. - ÇORUM

