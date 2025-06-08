Çorum'da İki Otomobilin Çarpıştığı Kaza: 3 Yaralı

Çorum'da İki Otomobilin Çarpıştığı Kaza: 3 Yaralı
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Çorum'un Alaca ilçesinde meydana gelen kazada, iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralanırken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Çorum'un Alaca ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Günhan Mahallesi Zile Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Nihat K. yönetimindeki 16 BGY 029 plakalı Hyundai marka otomobil ile karşı yönden gelen Mustafa G. idaresindeki 06 BK 2196 plakalı Opel marka otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler ile 16 BGY 029 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Birgül K. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde cadde seyir halinde olan otomobillerin kafa kafaya çarpıştığı görülüyor. Kazanın ardından çevredeki vatandaşlar, yaralanan vatandaşları araçtan çıkartıyor. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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