Çorum'da İki Otomobilin Çarpışması: 1 Yaralı

Çorum'da iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Cemilbey Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.A. idaresindeki 19 ACT 141 plakalı otomobil ile T.U. yönetimindeki 19 LL 081 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, H.A. idaresindeki araçta yolcu olarak bulunan E.G. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇORUM