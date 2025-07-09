Çorum'da İki Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı

Çorum'da İki Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı
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Çorum'un Alaca ilçesinde meydana gelen kazada iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılmak üzere sağlık ekipleri tarafından tedavi altına alındı.

Çorum'un Alaca ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Alaca ilçesi Alaca-Çorum karayolu İbrahim köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alaca istikametinde seyir halinde olan Emriye T. idaresindeki 50 ER 564 plakalı Audi marka otomobil, kavşaktan dönüş yapmak isteyen Hatice Ş. yönetimineki 34 EV 6578 plakalı Toyota marka otomobil ile çarpıştı. Kazada sürücü Emriye T. ile araçlarda yolcu olarak bulunan Suna Ş., Fatma Sude G. ve Hava Ş. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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