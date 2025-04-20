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Çorum'da İki Otomobil Çarpıştı, 3 Yaralı

Çorum'da İki Otomobil Çarpıştı, 3 Yaralı
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Çorum-Samsun karayolu Baraj Kavşağı'nda gerçekleşen kazada, iki otomobil çarpıştı. Olayda 3 kişi yaralandı ve sağlık ekipleri tarafından çevre hastanelere kaldırıldı.

Çorum'da iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Çorum- Samsun karayolu Baraj Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri öğrenilemeyen 05 FR 137 plakalı Toyota marka otomobil ile 06 DHZ 886 plakalı Audi marka otomobil çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, çevre hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇORUM

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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