Çorum'da İki Katlı Evde Yangın Çıktı

Çorum'da İki Katlı Evde Yangın Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmancık ilçesinde Ferhat Uçar'a ait 2 katlı müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında büyük çapta maddi hasar oluştu.

Çorum'un Osmancık ilçesinde 2 katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Olay, Osmancık ilçesi Kamil köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ferhat Uçar'a ait 2 katlı müstakil evde henüz belirlenemeyen sebebeple yangın çıktı. Alevleri fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine İtfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin yoğun müdahalesiyle söndürüldü. Evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Kulağındaki takı yüzünden sınava giremedi

Sınava giremedi! Gerekçe olaydan daha enteresan
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran: ABD tehlikeli bir operasyona girdi, saldırıya karşılık vereceğiz

İran'dan nükleer tesisleri vuran ABD'ye tarihi rest
Sınava geç kalmalarına rağmen salona alındılar

Geç kalmalarına rağmen YKS'ye girdiler
ÖSYM duyurdu! YKS cevap anahtarları erişime açıldı

ÖSYM duyurdu! Öğrencilerin merakla beklediği haber geldi
Aracını yol ortasına park edip gitti, savunması olayı gölgede bıraktı

Aracını yol ortasına park edip gitti, savunması olayı gölgede bıraktı
Metrobüste pes dedirten görüntü

Sözün bittiği yer! Yorum sizin
Konu: Akaryakıt fiyatları! Türk vatandaşı, İran'da gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü

Türk vatandaşı, İran'da gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü
ABD'nin İran'a saldırıları sonrası BM'den acil toplantı kararı

ABD saldırısı sonrası BM'den kritik hamle!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.