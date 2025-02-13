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Çorum'da İki Ayrı Trafik Kazasında 3 Yaralı

Çorum'da İki Ayrı Trafik Kazasında 3 Yaralı
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Çorum'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında toplam 3 kişi yaralandı. İlk kazada iki otomobil çarpışırken, ikinci kazada ise bir otomobil bariyerlere çarptı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Çorum'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Çorum-Sungurlu Koparan mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sungurlu istikametinde seyir halinde olan C.A. idaresindeki 81 DZ 164 plakalı otomobil ile aynı istikamette seyir halinde olan O.U. yönetimindeki 19 AEU 063 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada C.A. idaresindeki otomobilde bulunan A.K. isimli vatandaş yaralandı.

Öte yandan, aynı bölgede meydana gelen farklı bir trafik kazasında ise 55 AOC 765 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada, araçta bulunan H.Y. ve M.Y. yaralandı.

Kazalarda yaralanan vatandaşlar olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ekipler tarafından kaza yerlerinde yapılan incelemelerin ardından araçlar çekici yardımı ile yoldan kaldırıldı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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