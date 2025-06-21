Çorum'da İki Araç Kafa Kafaya Çarpıştı: 4 Yaralı

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Çorum'da İki Araç Kafa Kafaya Çarpıştı: 4 Yaralı
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Çorum'un Alaca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, sağlık durumları iyi.

Çorum'da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

ÇORUM - Çorum'un Alaca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, Alaca ilçesine bağlı Akören köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.D. idaresindeki 34 HC 8841 plakalı otomobil ile V.Y. yönetimindeki 19 LP 864 plakalı Fiat ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücüler ile yolcular Ö.B. ve S.D. yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İBRAHİM GÜNDUGAN - 3.Sayfa
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