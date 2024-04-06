Çorum'da İftar İçin Gittiği Binanın Merdivenlerinde Fenalaşan Adam Hayatını Kaybetti

Çorum'da iftar için gittiği bir binanın merdivenlerinde fenalaşarak düşen 52 yaşındaki adam hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Gülabibey Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde bir ikamete iftara giden yabancı uyruklu Faris Rumaitan Burjum (52) ikamet merdivenlerinde fenalaşarak yere düştü. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Hasan Paşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan adam doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Burjum'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. - ÇORUM