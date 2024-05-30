Çorum'da Huzur ve Güven Uygulaması: 1 Aranan Şahıs Yakalandı

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede huzur ve güven uygulaması yaptı.

6 ekip ve 22 personelle yapılan uygulamada, 11 umuma açık iş yeri kontrol edilirken, 6 farklı noktada yapılan sabit yol uygulamasında 420 şahıs sorgulandı.

107 aracında kontrol edildiği uygulamada, 1 aranan şahıs yakalanırken, 1 şüpheliden ise 1 adet ruhsatsız tabanca ile tabancaya ait 8 adet fişek ele geçirildi.

Uygulamada ayrıca kusurlu bulunan 15 araca 18 bin 871 TL idari para cezası uygulandı. - ÇORUM