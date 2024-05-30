Çorum'da Huzur ve Güven Uygulaması: 1 Aranan Şahıs Yakalandı
Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede huzur ve güven uygulaması yaptı. Uygulama sonucunda 1 aranan şahıs yakalanırken, 1 şüpheliye ait ruhsatsız tabanca ve fişekler ele geçirildi. Ayrıca kusurlu bulunan 15 araca idari para cezası uygulandı.
Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede huzur ve güven uygulaması yaptı.
6 ekip ve 22 personelle yapılan uygulamada, 11 umuma açık iş yeri kontrol edilirken, 6 farklı noktada yapılan sabit yol uygulamasında 420 şahıs sorgulandı.
107 aracında kontrol edildiği uygulamada, 1 aranan şahıs yakalanırken, 1 şüpheliden ise 1 adet ruhsatsız tabanca ile tabancaya ait 8 adet fişek ele geçirildi.
Uygulamada ayrıca kusurlu bulunan 15 araca 18 bin 871 TL idari para cezası uygulandı. - ÇORUM