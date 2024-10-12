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Çorum'da Huzur ve Güven İçin Denetimler Yapıldı

Çorum'da Huzur ve Güven İçin Denetimler Yapıldı
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Çorum İl Emniyet Müdürlüğü, asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirerek huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü. Uygulamalarda birçok şahıs ve araç kontrol edilirken, ruhsatsız tüfek ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü huzur ve güvenliğin sağlanması için asayiş ve trafik denetimi yaptı.

Güvenlik, genel sağlık ve asayiş ile kamu düzeninin sağlanması, suç veya kabahatin işlenmesinin önlenmesi, şüpheliler ile aranan şahısların yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik olarak merkez ve ilçelerde eş zamanlı uygulama yapıldı. Yapılan uygulamada mahalle, park, bahçe, meydan ve umuma açık yerlerde kontroller yapıldı.

Uygulamaya İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan da katıldı. Kontrol noktalarını denetleyen Pehlivan, Hürriyet Meydanı'nda sürücülerle sohbet ederek, taleplerini dinledi. Bir kadın sürücü uygulamadan memnun olduklarını belirterek, devam etmesini istedi.

İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, Çorum'daki huzur ve güven ortamının devamı için uygulamaların devam ettiğini söyledi.

20 ayrı noktada sabit kavşak, 16 caddede yaya halinde uygulama 4 farklı noktada umuma açık yerlerde denetim yapıldığını açıklayan Pehlivan, "Huzur uygulaması 13 ilçemizde eş zamanlı olrk yapılıyor. Merkezde 261 olmak üzere toplam 369 personelimizin katılımıyla huzur uygulaması yapıldı. Huzur ve güven ortamının devamı için uygulamalarımız devam edecek" dedi.

Uygulamalar sonunda 3 bin 978 şahsın GBT sorgusu yapılırken, bin 218 araç kontrol edildi. 103 araca toplam 359 bin 723 TL para cezası uygulanırken, 5 araç trafikten men edildi. Ayrıca huzur uygulamasında 57 iş yeri, 52 park denetlenirken yapılan kontrollerde 1 şüpheliden 1 adet ruhsatsız tüfek, 10 adet fişek, 4 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Politika Güvenlik 3-sayfa Asayiş trafik

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