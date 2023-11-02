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Çorum'da Husumetli İki Kişi Silahlı Saldırı Gerçekleştirdi

Çorum'da yaşanan olayda, husumetli olan M.A. ve S.Ç. isimli kişiler, S.G.'ye silahlı saldırı gerçekleştirdi. Saldırı sonucunda yara almayan S.G. olayı atlattı. M.A. gözaltına alınırken, polis ekipleri S.Ç.'yi yakalamak için çalışmalara devam ediyor.