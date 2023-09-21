Çorum'da Husumetli Aileler Arasında Çıkan Kavgada Pompalı Tüfek Kullanıldı

Çorum'da iki husumetli aile arasında çıkan kavgada bir kişi pompalı tüfekle etrafa ateş açtı. Kavgada yaralanan olmazken, bir binanın duvarına saçmalar isabet etti.

Çorum'da husumetli iki aile arasında çıkan kavgada bir kişi pompalı tüfekle etrafa ateş açtı. Kavgada yaralanan olmazken, bir binanın duvarına çok sayıda saçma isabet etti.

Olay, akşam saatlerinde Köprübaşı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde husumetli iki aile arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine, kimliği belirsiz bir kişi pompalı tüfek ile etrafa ateş açtı. Silah seslerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olayda yaralanan olmazken, açılan ateş sonucu pompalı tüfekten çıkan saçmalar bir binanın duvarına isabet etti. Öte yandan, polis ekipleri olayda kullanılan pompalı tüfeği muhafaza aldı. - ÇORUM