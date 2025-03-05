Trump kongrede konuştu: Zelenski masaya gelmeye hazır, Rusya da barış istiyor

Kongrede konuşan Trump dünyanın dört gözle beklediği haberi verdi
Erdoğan'dan bakanlara talimat: Teyakkuz halinde olun

Erdoğan'dan bakanlara talimat: Teyakkuz halinde olun
Trump kafaya taktı bir kere: Grönland'ı öyle ya da böyle alacağız

Halka mesajı var: O bölgeyi alıp sizi dolarlar içinde yüzdüreceğiz
AK Parti kongresine katıldı diye eziyet edilen esnaf konuştu! Kahreden sözler

Zorla özür dilettirip tövbe ettirilen esnaftan kahreden sözler

Çorum'da Husumet Kavgasında Silahlı Yaralama

Çorum'da Husumet Kavgasında Silahlı Yaralama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'un Kale Mahallesi'nde husumetlisi E.Y.'yi silahla yaralayan Ö.S. ve arkadaşları olay yerinden kaçtı. E.Y. hastaneye kaldırıldı, polis Ö.S.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Çorum'da bir şahıs, arkadaşları ile evine gittiği husumetlisini silahla vurarak yaraladı.

Olay, Kale Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.S., arkadaşlarıyla birlikte, husumetli olduğu E.Y.'nin evine gitti. Burada Ö.S. ile E.Y. arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Ö.S. yanında bulundurduğu tabanca ile E.Y.'ye ateş etti. Silahla vurulan E.Y. yaralanırken, Ö.S. ve arkadaşları kaçarak olay yerinden uzaklaştı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan E.Y. hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri Ö.S.'nin yakalanması için çalışma başlattı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Usta ismin cenazesinde skandal görüntüler
img

Otomotiv üreticileri asıl şimdi yandı
img

Öcalan'ın silah bırakma çağrısına terör örgütünden en net yanıt geldi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osman Gökçek'in 'iftar' iddiası Meclis'i karıştırdı

Gökçek'in "iftar" iddiası Meclis'i karıştırdı, yalanlayan Bozdağ oldu
Kayıp mimar Ece Gürel'i arama çalışmalarında yeni iz

Kayıp mimar Ece Gürel'i arama çalışmalarında yeni iz
Muhabirden gerginlik yaşadığı Avşar'a olay yanıt: Bana evlenme teklif etmiştiniz

Muhabirden kendisine tepki gösteren Hülya Avşar'a bomba yanıt
Kongre salonunda ilginç olay! Uyarıları dinlemeyince salondan kovuldu

Kongre tarihinde bir ilk! Hareketine devam edince salondan kovuldu
Benfica'da gündem oruç tutan futbolcular

Oruç tutmaları olay oldu
Doğruysa skandal! AK Parti'nin kalesinde belediye başkanını zora sokacak görüntü

AK Parti'nin kalesinde belediye başkanını zora sokacak görüntü

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.