Çorum'da Hastane İnşaatında İskelenin Düşmesi Sonucu 1 İşçi Yaralandı

Çorum'da Hastane İnşaatında İskelenin Düşmesi Sonucu 1 İşçi Yaralandı
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Çorum'daki hastane inşaatında meydana gelen olayda, düşen iskele bir işçiye vurdu. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı ve polis inceleme başlattı.

Çorum'da hastane inşaatında inşaatında iskelenin düşmesi neticesinde 1 işçi yaralandı.

Olay, Bahçelievler Çamlık Caddesi'ndeki hastane inşaat alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.C.Y (24) inşaat alanında çalışırken düşen iskelenin vücuduna denk gelmesi neticesinde yaralandı. Çevrede çalışan işçiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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