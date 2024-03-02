Çorum'da hareket halindeki otomobilin tavanına çıkan genç araçtan düşerek yaralandı
Çorum'da bir genç, arkadaşının kullandığı otomobilin tavanına çıkarak seyahat etmeye başladı. Hareket halindeki araç dönüş yaparken genç araçtan düştü ve yaralandı. Olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
Çorum'da hareket halindeki otomobilin tavanına çıkan genç, araçtan düşerek yaralandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı
Olay, Küçük Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, T.Ç. adlı genç, arkadaşı M.T.'nin kullandığı 06 Z 3820 plakalı otomobilin tavanına çıktı. Hareket halindeki otomobilin üzerinde bir süre seyahat eden T.Ç. otomobil dönüş yaptığı sırada araçtan düştü. Yaralanan genç sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. - ÇORUM