Sahte içki kabusu büyüyor! İstanbul ve Ankara'da 103 can kaybı

Ankara ve İstanbul'da toplam 103 kişi hayatını kaybetti
Merkez Bankası'ndan hükümete açık mektup

Merkez Bankası'ndan hükümete açık mektup
Ankette büyük sürprizler var! İşte AK Parti'ye oy veren seçmenlerin en sevdiği siyasetçiler

İşte AK Parti'ye oy veren seçmenlerin en sevdiği siyasetçiler
Bunları sakın yemeyin! Hamburger ve lahmacundan çıkanlar mide bulandırdı

Hamburger ve lahmacundan çıkanlar mide bulandırdı

Çorum'da Hakkında Yakalama Kararı Bulunan 4 Kişi Yakalandı

Çorum'da Hakkında Yakalama Kararı Bulunan 4 Kişi Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'da polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde hakkında yakalama kararı bulunan 4 kişi yakalanırken, çeşitli silah ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Çorum'da polis ekipleri tarafından son bir hafta içerisinde yapılan çalışmalar neticesinde hakkında yakalama kararı bulunan 4 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından 31 Ocak- 7 Şubat tarihleri arasında, il merkezinde 98 denetim yapıldı. Denetimlerde 28 kahvehane/kıraathane, 21 kafe, 23 çay ocağı, 9 oyun salonu ve 13 otopark kontrol edilirken, 5 bin 133 şahsın kimlik sorgulaması yapıldı. Denetimlerde hakkında yakalama kararı bulunan 4 şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda ise 7 adet silah, 1 adet bıçak, 5 adet şarjör, 81 adet fişek, 5 adet sentetik ecza hapı, 3,22 gram bonzai, 2 adet telsiz ele geçirildi.

Denetimler çerçevesinde sorgulaması yapılan 2 bin 516 araçtan 13'üne idari para cezası uygulandı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Türkiye'de korkutan tablo! Son 10 yılda yüzde 71 arttı
img

Eve erken gelen koca, karısını başkasıyla görünce çılgına döndü
img

Kerem'i isteyen antrenöre Cengiz önerilince bakın ne dedi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Haldeki fiyat etiketini gösteren esnaf isyan etti: Sadece nakliye parası çıkıyor

Haldeki fiyat etiketini gösteren esnaf duruma isyan etti
İtalyan devi Osimhen'e kancayı attı

Galatasaraylıları kahredecek haber
Esnek çalışma modelinin detayları belli oldu

Türkiye'de tatil gün sayısı artacak
Eve erken gelen koca, karısını başkasıyla görünce çılgına döndü

Eve erken gelen koca, karısını başkasıyla görünce çılgına döndü
16 gündür aranan kayıp iş insanının korkunç sonu! Katil tanıdık çıktı

Kayıp iş insanının korkunç sonu! Katil tanıdık çıktı
İlayda Alişan tesettüre girdi! Seyirciden tam not aldı

İlayda Alişan tesettüre girdi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.