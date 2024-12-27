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Çorum'da Haftalık Polis Denetimlerinde 3 Şahıs Yakalandı

Çorum'da Haftalık Polis Denetimlerinde 3 Şahıs Yakalandı
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Çorum'da gerçekleştirilen polis denetimlerinde 3 aranan şahıs yakalandı, birçok silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi. 4 bin 27 şahıs sorgulandı ve trafik denetimlerinde 202 bin TL ceza uygulandı.

Çorum'da polis ekipleri tarafından son bir haftada yapılan denetimlerde aranan 3 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından, 20-27 Aralık tarihleri arasında çok sayıda denetim gerçekleştirildi. İl merkezinde 97 denetim yapıldı. Denetimlerde 26 kıraathane, 21 kafe, 26 çay ocağı, 11 oyun salonu ve 15 otopark kontrol edildi. Denetimlerde 4 bin 27 şahıs sorgulandı.

Çeşitli suçlardan arandığı belirlenen 3 şahıs yakalanırken, yapılan aramalarda ise 14 adet silah, 4 adet kesici alet, 5 adet şarjör, 117 adet fişek, 218 adet senettik ecza maddesi, 0,46 gram metamfetamin, 10,50 gram esrar, 1,83 gram uyuşturucu madde içerikli tütün, 2 adet uyuşturucu içinde kullanılan düzenek ele geçirildi.

Trafik denetimlerinde ise 2 bin 451 araç kontrol edildi. 13 araca ekipler tarafından toplam 202 bin 15 TL idari para cezası uygulandı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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