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Çorum'da Hafif Ticari Araç Şarampole Uçtu: Sürücü Yaralandı

Çorum'da Hafif Ticari Araç Şarampole Uçtu: Sürücü Yaralandı
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Çorum'da meydana gelen kazada, Dursun Ç. idaresindeki hafif ticari araç, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu şarampole uçtu. Sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çorum'da kontrolden çıkan hafif ticari aracın şarampole uçması sonu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Çorum-Laçin karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Dursun Ç. idaresindeki 19 ACN 671 plakalı araç, Çatak yol ayrımında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki şarampole uçtu. Kazada sürücü yaralandı. Yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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