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Çorum'da Hafif Ticari Araç Kazasında 2 Yaralı

Çorum'da Hafif Ticari Araç Kazasında 2 Yaralı
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Çorum'un Buharaevler Mahallesi'nde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu bir araç takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Çorum'da başka bir hafif ticari araç ile çarpışan hafif ticari aracın takla atması neticesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Buharaevler Mahallesi Bişkek Caddesi ile 5'inci Cadde kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri öğrenilemeyen 19 AFL 025 plakalı hafif ticari araç ile 19 AAR 005 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile savrulan 19 AFL 025 plakalı araç takla attı. Kazada araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından müdahalesi yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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