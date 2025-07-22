Çorum'da Hafif Ticari Araç ile Otomobil Çarpıştı

Çorum'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada şans eseri yaralanan olmazken, her iki araçta da maddi hasar oluştu.

Kaza, Şenyurt 2. Cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.Y. idaresindeki 19 TL 410 plakalı hafif ticari araç ile S.D. yönetimindeki 19 AFB 477 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar savrulurken, kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, her iki araçta da maddi hasar oluştu.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇORUM