Çorum'da Hafif Ticari Araç ile Motosiklet Çarpıştı: Sürücü Yaralandı

Çorum'da Hafif Ticari Araç ile Motosiklet Çarpıştı: Sürücü Yaralandı
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Çorum'da meydana gelen kazada hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı. Motosiklet sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Çorum'da hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı. Kazda motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Cengiz Topel Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan H.İ.T. idaresindeki 19 BN 961 plakalı Fiat hafif ticari araç ile M.M.A. yönetimindeki 19 AED 971 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motor sürücüsü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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