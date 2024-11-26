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Çorum'da Gizli Buzlanma Trafik Kazasına Neden Oldu

Çorum'da Gizli Buzlanma Trafik Kazasına Neden Oldu
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Çorum'un Alaca ilçesinde gizli buzlanma sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kazanın detayları ve yaralıların durumu hakkında bilgi verildi.

Çorum'un Alaca ilçesinde gizli buzlanma sebebiyle kamyonet ve tırın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Alaca ilçesi Alaca-Çorum karayolu Elicek Deresi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alaca istikametinde seyir halinde olan Hamza A. (45) yönetimindeki 19 AC 983 plakalı kamyonet, buzlanan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde karşı istikamete geçerek şarampole devrildi. Bu sırada Çorum istikametinde seyir halindeki Seyit Hamza C. yönetimindeki 05 ABC 321 plakalı tır, kaza yapan kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan tır, yoldan çıkarak metrelerce sürüklendi.

Kazada kamyonet sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan Abdülsamet E. (30), Hakan B. (45) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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