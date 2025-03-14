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Çorum'da Gıda Fabrikasında Yangın: 7 Yaralı

Çorum'da Gıda Fabrikasında Yangın: 7 Yaralı
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Çorum Organize Sanayi Bölgesi'nde gıda üreten Aksular firmasının fabrikasında çıkan yangın, 2 saat süren müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Yangında 7 kişi dumandan etkilendi ve 3'ü hastaneye kaldırıldı.

Çorum'da gıda ürünleri üreten fabrikada çıkan yangın yaklaşık 2 saat süren müdahaleyle kontrol altına alınabildi. Yanan fabrikadaki hasar ise gün ağarınca gün yüzüne çıktı.

Olay, dün akşam saatlerinde Çorum Organize Sanayi Bölgesi 16. Cadde'de bulunan Aksular firmasına ait gıda ürünleri üreten fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikanın üretim bölümünde bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın fabrikayı sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü ile jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler tarafından fabrikada bulunan çalışanlar tahliye edilirken, 7 kişi dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen vatandaşlardan 3'ü hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışma neticesinde yangın 2 saat sonra kontrol altına alınabildi. Ekipler gece boyunca fabrikada soğutma çalışması yürüttü. Fabrikada oluşan hasar ise gün ağarınca gün yüzüne çıktı. Geriye enkazı kalan fabrika dron ile havadan görüntülendi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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