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Çorum'da Gıda Fabrikasında Yangın: 3 Yaralı

Çorum'da Gıda Fabrikasında Yangın: 3 Yaralı
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Çorum Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Aksular gıda fabrikasında çıkan yangında 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Çorum'da gıda fabrikasında çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürerken, dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, Çorum Organize Sanayi Bölgesi 16. Cadde'de bulunan Aksular firmasına ait gıda fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikanın üretim bölümünde bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın fabrikayı sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü ile jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler tarafından fabrikada bulunan çalışanlar tahliye edilirken, 4 kişi dumandan etkilendi. Dumanlardan etkilenen vatandaşlardan 3'ü hastaneye kaldırılırken 1'ine ise olay yerinde müdahale yapıldı.

Ara ara patlamaların gerçekleştiği yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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