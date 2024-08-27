Üye Girişi
Haberler

Çorum'da Gerçekleştirilen Denetimlerde 7 Kişi Tutuklandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'da polis ve jandarma ekiplerince son bir haftada gerçekleştirilen denetimlerde 44 bin 231 kişinin GBT'si sorgulandı, çeşitli suçlardan aranan 7 kişi cezaevine gönderildi ve çok sayıda silah ile uyuşturucu madde ele geçirildi.

Çorum'da polis ve jandarma ekiplerince son bir haftada gerçekleştirilen denetimlerde 44 bin 231 kişinin GBT'si sorgulandı, çeşitli suçlardan aranan 7 kişi cezaevine gönderildi ve çok sayıda silah ile uyuşturucu madde ele geçirildi.

Çorum'da, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı, vatandaşların huzuru, güveni ve kamu düzenini sağlamak amacıyla denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, 19-25 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen faaliyetlerin sonuçlarını sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Suç ve suçlularla kararlılıkla mücadele edileceğini vurgulayan Vali Zülkif Dağlı, "Çorumumuzun huzur ve güvenliği için Emniyet ve Jandarmamızla birlikte suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

Polis ve Jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği asayiş uygulamaları kapsamında 44 bin 231 şahsın GBT'si sorgulandı ve 14 yoklama kaçağı yakalandı. Bu süreçte 265 şüpheliye işlem yapılırken, 7 kişi tutuklandı. Denetimlerde 10 tabanca, 11 av tüfeği, 3 kuru sıkı tabanca, 193 adet fişek ve 166 av tüfeği kartuşu ele geçirildi. Polis ve jandarma sorumluluk bölgesinde meydana gelen 499 olayın 432'si aydınlatıldı.

Trafik uygulamalarında ise 145 farklı noktada bin 286 personelin katılımıyla 19 bin 775 araç ve bin 115 motosiklet kontrol edildi. Bu denetimlerde bin 617 sürücüye alkollü araç kullanmaktan işlem yapılırken, 190 araç trafikten men edildi. Ayrıca 23 sürücünün ehliyetine el konuldu. Uygulamalarda hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 11 kişi yakalandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele çalışmaları kapsamında 9 adet tarihi eser ve 1 adet dedektör ele geçirildi. Narkotik suçlarla mücadelede ise 4 gram metamfetamin, bin 687 gram bonzai, 10 gram esrar ve 418 adet sentetik ecza, 262 mililitre sıvı bonzai ele geçirildi. Bu denetimlerde 28 şahsa işlem yapılırken, 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma 3-sayfa 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Mescid-i Aksa nerede, hangi ülkede? Mescid-i Aksa'nın önemi nedir, hangi şehirde? Ne zaman emekli olurum? SSK- BAĞKUR emeklilik yaşı nasıl hesaplanır? ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK? 28 Ağustos Çarşamba Roblox açılır mı? Roblox neden engellendi? Roblox ile ilgili son gelişmeler... 2024 Üniversiteler ne zaman açılıyor? 2024-2025 güz dönemi akademik takvimi açıklandı mı? İzmir 30 Ağustos etkinlikleri 2024! İzmir'de 30 Ağustos'ta kimin konserleri var, nerede etkinlikler olacak? İzmir etkinlik takvimi İSTANBUL SON DAKİKA HAVA DURUMU! İstanbul hava durumu nasıl olacak, sağanak yağacak mı? Öğrencilere ulaşım desteği başvuru (e-devlet) ekranı! Öğrencilere ulaşım desteği var mı, ne kadar? MEB ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK SONUÇLARI BELLİ OLDU MU? 2024 MEB ücretli öğretmenlik sonuçlarına nasıl bakılır? (E-Devlet sorgula) Ev hanımları nasıl emekli olur? Ev hanımlarına emeklilik şartları nelerdir 2024? Çocuğu okula giden ailelere destek ödemesi ne zaman yatacak? Başvuru nasıl yapılır, şartları neler? MasterChef Beril kimdir? MasterChef Beril aslen nereli? UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada? Türkiye'nin puanı kaç? Brawl Stars'a neden girilmiyor? 27 Ağustos Brawl Stars çöktü mü? İstanbul su kesintisi sorgulama! 27 Ağustos Kadıköy su kesintisi ne zaman gelecek? Valorant çöktü mü? Valorant'a neden girilmiyor? 27 Ağustos son dakika gelişmesi... Özata Denizcilik kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu? Özata Denizcilik halka arz ne zaman verir, nasıl alınır? İnisiyatif nasıl yazılır? İnisiyatif ne demek? İnisiyatif nasıl yazılır TDK? Zarf atmak ne demek? TDK zarf atmak ne anlama geliyor? Zarf atmak deyim mi atasözü mü? Tasvip kelimesinin eş anlamlısı nedir? Tasvip ne demek? Tasvip ile ilgili cümleler... Kaktüs evde ne işe yarar, nerede durmalı? Kaktüs saksısı nasıl olmalı, çeşitleri neler?
title