Çorum'da Geniş Kapsamlı Uygulama: 5 Kişi Yakalandı

Çorum'da Geniş Kapsamlı Uygulama: 5 Kişi Yakalandı
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Çorum'daki polis ekipleri, 6-13 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirdikleri denetimlerde 5 aranan şahsı yakaladı. Yapılan uygulamalarda birçok işletme kontrol edildi, çeşitli silahlar ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Ayrıca, trafik kurallarını ihlal eden araçlara yüksek miktarda ceza kesildi.

Çorum'da polis ekipleri tarafından yapılan geniş çaplı uygulama ve çalışmalar neticesinde haklarında yakalama kararı bulunan 5 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çorum'da 6-13 Haziran tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce sabit-seyir halinde ve halka açık yerler üzerinde 107 uygulama yapıldı. Denetimlerde 26 kahvehane/kıraathane, 22 kafe, 24 çay ocağı, 10 oyun salonu ve 13 otopark kontrol edildi. 4 bin 585 vatandaşın kimliği sorgulanırken, 5 aranan şahıs yakalandı.

Yapılan kontroller ve çalışmalar kapsamında, 2 adet ateşli silah 5 adet kesici-delici alet, 2 adet şarjör ve 16 adet tabanca fişeği, 29 adet sentetik ecza hapı, 23,67 gram bonzai ve 11,46 gram metamfetamin, 4 adet payp, 40,75 gram uyuşturucu madde özellikli tütün ele geçirildi.

Trafik kontrolleri çerçevesinde ise 2 bin 374 araç kontrol edilirken, trafik kurallarını ihlal eden 8 araca 227 bin 752 TL idari para cezası uygulandı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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