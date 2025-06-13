Çorum'da Geniş Kapsamlı Uygulama: 5 Kişi Yakalandı

Çorum'da polis ekipleri tarafından yapılan geniş çaplı uygulama ve çalışmalar neticesinde haklarında yakalama kararı bulunan 5 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çorum'da 6-13 Haziran tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce sabit-seyir halinde ve halka açık yerler üzerinde 107 uygulama yapıldı. Denetimlerde 26 kahvehane/kıraathane, 22 kafe, 24 çay ocağı, 10 oyun salonu ve 13 otopark kontrol edildi. 4 bin 585 vatandaşın kimliği sorgulanırken, 5 aranan şahıs yakalandı.

Yapılan kontroller ve çalışmalar kapsamında, 2 adet ateşli silah 5 adet kesici-delici alet, 2 adet şarjör ve 16 adet tabanca fişeği, 29 adet sentetik ecza hapı, 23,67 gram bonzai ve 11,46 gram metamfetamin, 4 adet payp, 40,75 gram uyuşturucu madde özellikli tütün ele geçirildi.

Trafik kontrolleri çerçevesinde ise 2 bin 374 araç kontrol edilirken, trafik kurallarını ihlal eden 8 araca 227 bin 752 TL idari para cezası uygulandı. - ÇORUM