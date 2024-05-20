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Çorum'da Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası çıkan kavgada 2 kişi bıçaklandı

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Çorum'da Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası çıkan kavgayı ayırmak isteyen 2 kişi bıçaklanarak yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Çorum'da Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası çıkan kavgayı ayırmak isteyen 2 kişi bıçaklanarak yaralandı.

Olay, dün gece saatlerinde Gazi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fenerbahçe - Galatasaray derbisi sonrası taraftarlar arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen M.K.A.(19) ve H.K.A.(17), kimliği belirsiz bir kişinin bıçaklı saldırısı neticesinde yaralandı.

Yaralı gençler kendi imkanları ile sığındıkları bir işletmeden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yaralı şahıslar sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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