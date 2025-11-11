Haberler

Çorum'da Fırından Para Çalan İki Şüpheli Tutuklandı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir fırından para çalan iki şüpheli, polis tarafından yakalandı ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Olayın ardından yapılan takip sonucu şüphelilerin kimliği belirlendi.

Edinilen bilgilere göre olay, dün gece saatlerinde Sungurlu ilçesinde meydana geldi. Bir ekmek fırınından para çalan iki şüpheli, olayın ardından kayıplara karıştı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda, şüpheli K.C.K.'nın arkadaşı M.V. ile birlikte hareket ettiği belirlendi.

Polis ekiplerince düzenlenen operasyonla M.V. ve K.C.K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Sungurlu T Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'na gönderildi. - ÇORUM

