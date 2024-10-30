Çorum'da Fırında Unutulan Köz Yangına Neden Oldu

Çorum'da fırında unutulan köz yangına neden oldu. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Şeyh Eyüp sokak üzerinde bulunan bir fırında unutulan köz fırında bulunan odunları tutuşturdu. Fırından dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen ekipler alevlere müdahale ederek söndürdü. Yangında fırında maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM