Çorum'da Fırında Unutulan Köz Yangına Neden Oldu
Çorum'da bir fırında unutulan köz, odunları tutuşturarak yangına sebep oldu. İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek alevlere müdahale etti ve yangını kontrol altına aldı. Yangın sonucu fırında maddi hasar meydana geldi, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Çorum'da fırında unutulan köz yangına neden oldu. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Edinilen bilgilere göre, Şeyh Eyüp sokak üzerinde bulunan bir fırında unutulan köz fırında bulunan odunları tutuşturdu. Fırından dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen ekipler alevlere müdahale ederek söndürdü. Yangında fırında maddi hasar meydana geldi.
Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM