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Çorum'da Firari Şahıs ve Suç Aletleri Yakalandı

Çorum'da Firari Şahıs ve Suç Aletleri Yakalandı
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Çorum'da yapılan huzur denetimlerinde 17 yıl hapis cezası ile aranan firari şahıs yakalandı. Ekipler, denetimlerde 8 tüfek, 4 tabanca, 6 bıçak, 142 fişek ve 15 sentetik ecza maddesi ele geçirdi.

Çorum'da polis ekipleri tarafından yapılan denetimde 17 yıl hapis cezası ile aranan firari şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından hafta sonu kentin çeşitli bölgelerinde yapılan huzur denetimlerinde, 8 tüfek, 4 tabanca, 6 bıçak, 142 fişek ile 15 sentetik ecza maddesi ele geçirildi. 17 yıl kesinleşmiş cezası bulunan firari şahıs denetimlerde yakalanarak gözaltına alındı.

Dün kentin iki noktasında yaşanan yaralama ve mala zarar verme olaylarının şüphelilerinin de suç aletleri ile birlikte yakalandığı belirtildi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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