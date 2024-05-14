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Çorum'da fabrika bahçesinde park halindeki tır alev aldı

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Çorum'un Alaca ilçesinde bulunan bir un fabrikasının bahçesinde park halinde bulunan bir tır alev alarak yanmaya başladı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Çorum'un Alaca ilçesinde, fabrika bahçesinde park halinde bulunan tır alev alarak yandı.

Olay, Yıldızhan Mahallesi Zile Caddesi üzerinde bulunan bir un fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah yükleme yapılacağı için akşam saatlerinde İsmail A. tarafından fabrika bahçesine park edilen 19 LL 073 plakalı tır alev alarak yanmaya başladı. Elektrik kontağı sonucunda çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede bütün aracı kapladı. Park halindeki tırdan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken, kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Olayda can kaybı yada yaralanan olmazken tırda büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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