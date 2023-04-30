Çorum'da eve pompalı tüfekli saldırı

Çorum'da kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından bir ev kurşunladı.

Çorum'da kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından bir ev kurşunladı.

Olay, Bahçelievler mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şenyurt 2. Cadde'ye gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, cadde üzerinde bulunan bir daireye pompalı tüfek ile ateş açıp olay yerinden kaçtılar. Silah seslerini duyan ikamet sahiplerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu 3 şüpheli gözaltına alındı.

Olay ile ilgili başlatılan çalışma sürüyor. - ÇORUM