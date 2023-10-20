Çorum'da Ev Bahçesine Pompalı Tüfekle Ateş Açıldı

Çorum'da kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bir evin bahçesinde pompalı tüfek ile etrafa ateş açıldı. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi ve inceleme yapıldı.

Evin bahçesinden pompalı tüfekle etrafa ateş açtılar

ÇORUM - Çorum'da kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bir evin bahçesinde pompalı tüfek ile etrafa ateş açıldı.

Olay gece saatlerinde Gülabibey Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bağcılar 79. Sokak üzerinde bulunan bir evin bahçesine gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler pompalı tüfek ile etrafa ateş açtı. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede çok sayıda boş kovan ele geçirildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.