Çorum'da etkili olan dolu yağışı sele neden oldu
Çorum'un merkeze bağlı Üyüj köyünde etkili olan dolu yağışı, yolların göle dönmesine ve tarım işçilerinin kaldığı çadırların su altında kalmasına neden oldu. Kızılay ve AFAD tarafından çadır dağıtımı yapıldı.
Çorum'da sıcak hava yerini yağışlı havaya bıraktı.
Merkeze bağlı Üyüj köyünde etkili olan dolu, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yaklaşık 15 dakika etkili olan dolu yağışı sele neden olurken, yollar göle döndü.
Yağış nedeniyle bölgede tarım işçilerinin kaldığı çadırları su bastı. Yağıştan etkilenen ailelere Kızılay ve AFAD tarafından çadır dağıtımı yapıldı. - ÇORUM